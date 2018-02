Lil' Kleine genomineerd voor Zapp Award

De Zapp Awards worden jaarlijks in diverse categorie├źn toegekend op basis van de stemmen van kinderen.



In de categorie Beste TV-programma zijn Mindf*ck, The Voice of Holland en Wie Is De Mol? genomineerd. Dylan Haegens, Enzo Knol en StukTV zijn kanshebbers op de award voor Beste YouTuber.



Freek Vonk

Kinderen delen ook prijzen uit aan NPO Zapp, de organisator van de verkiezing. Welke programma's genomineerd zijn in de categorie Beste Zapp-programma wordt volgende week bekendgemaakt.



De genomineerden voor Beste Zapp-presentator zijn wel bekend. De strijd gaat tussen Buddy Vedder, Freek Vonk en Ron Boszhard. De uitreiking van de awards is volgende week zaterdag.