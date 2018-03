Liet de Mol in de finale een spoor van vernieling achter?

Heftig

Olcay dan. Ook zij mag in een Lada door de bergen crossen, al vragen beantwoordend over de auto en al puzzelstukjes verzamelend. Al is haar beleving van het spel wel net iets heftiger dan dat van de anderen. Denkt Ruben te worstelen met de motorkap, dan de auto van Olcay. Die komt met een stuur zonder stuurbekrachtiging, de raampjes gaan niet open met knopjes, nee, die moet ze zelf opendraaien. Ze komt langs wilde beesten (paarden) en rijdt door halve rivieren (waterplassen). Daarbij laat ze bovendien een spoor van vernieling achter; een kapotgetrokken handrem en omvergereden puzzelstukjespaaltjes.



De kandidaten zaaien verwarring alom. Knappe jongen, dus, die de Mol er in deze aflevering uit weet te pikken.



Het eindigt zoals het spel begon; voor de televisie in een hotel. Nog zeven nachten slapen tot de live finale in Vondel CS in het Vondelpark. Daar krijgen we eindelijk antwoord op de vraag: Wie is de Mol?