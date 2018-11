Lieke van Lexmond vindt haar nieuwe datingshow niet plat...

De leader klonk als die reclames na middernacht voor lustopwekkende telefoonlijnen

Kandidate Pemm houdt niet piercings. Nou, daar wist Lieke wel wat op. "We gaan eens goed inzoomen. Dat is het voordeel van Undress For Love." Lieke had haar ogen ook niet in haar zak. "Je houdt niet van haren op de billen, zal ik even van dichtbij kijken? Die van Florian zijn een beetje rossig, dus die zie je niet vanaf daar."



Net als Yvon Jaspers hielp Lieke de kandidaten om het kaf van het koren te scheiden. "Als je naar de piemels kijkt, welke spreekt je dan het meeste aan?" Lieke kan overigens met alle vleeswaren uit de voeten. "Bij alle drie de vrouwen zie ik geen schaamhaar, vind je dat mooi? Ja? Mazzelkont!"



Een van de bloteriken, 'billenman' Keith, bleek niet erg tevreden over zijn rechterarm. Hilariteit onder het publiek, bij wie toen al een groot beroep was gedaan op dat deel van het brein waar hersenchirurgen de dirty mind kunnen aanstippen. "O, je bent linkshandig..."



RTL 5 is net even anders. Net even anders dan bol, net even anders dan rond, net even anders dan smaakvol.



