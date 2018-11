Lhbt'ers op Twitter tegen Johan Derksen: #SorryJohan

Derksen reageerde in de meest recente aflevering van het programma op een brief van twee homoseksuele voetbalfans over de 'homo-onvriendelijke' sfeer bij het programma.



De openhartige brandbrief, die was gericht aan de KNVB, ging begin vorige week viral op sociale media, leidde tot Kamervragen en kreeg veel bijval. Maar niet van Derksen, de analist deed er zelfs nog een schepje bovenop in Veronica Inside.



"Ik laat me toch niet gek maken door twee hysterische, jonge homootjes," begon Derksen over het onderwerp. "Meer is het niet. Twee jochies die een briefje naar de KNVB sturen en helemaal van de leg zijn. Ze moeten eens flinke jongens worden."



Verschrikkelijk moeilijk

Toen tafelheer Wilfred Genee vroeg of hij toch niet een beetje begrip had voor de twee briefschrijvers reageerde Derksen: "We moeten ophouden met doen alsof het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je daar gewoon voor uit."