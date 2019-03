Lezers zijn betere burgers met positiever zelfbeeld

Daarin is het belang van boek en boekhandel voor mens, maatschappij en economie onderzocht.



Lezen zet aan tot nadenken en vergroot het voorstellingsvermogen. Ook leidt het tot geluk, ontspanning en een hogere emotionele intelligentie, zo wordt vastgesteld in het driedelige onderzoek in opdracht van kennis- en innovatieplatform voor de boekensector KVB Boekwerk.



Leefbaarheid van buurten

Maar niet alleen de lezer zelf wordt beter van lezen, de aanwezigheid van boekhandels vergroot ook de leefbaarheid van buurten en de sociale cohesie door culturele evenementen die er worden georganiseerd.



Lezen is goed voor de samenleving: de vaardigheden die mensen ontwikkelen of versterken doordat ze lezen dragen in positieve zin bij aan de manier waarop ze naar de wereld om hen heen kijken en waarop ze daar zelf aan bijdragen.



Stimulatie van brein

Taalvaardigheid, begrip en cognitieve vaardigheden die de lezer opdoet, spelen daarnaast een aantoonbare factor bij succes op de arbeidsmarkt en functioneren op de werkvloer - werkgever en werknemer profiteren hier.



Het lezen van boeken stimuleert ook nog eens het brein, draagt bij aan een langer en gezonder leven en verkleint de kans op dementie. 'Het levert veel persoonlijke gezondheidswinst op en bijbehorende kostenbesparingen voor de samenleving,' aldus het rapport.



Het klinkt als preken voor eigen parochie in de 84ste Boekenweek die mensen lezen moet zetten én tot de aanschaf van boeken. Want anderszins zijn de reportages over ontlezing zorgwekkend en verkeren veel onafhankelijke boekhandels in zwaar weer.