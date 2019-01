Lex Boon over de mysterieuze Mr. Kaor: 'Een droomverhaal'

Je kan je afvragen of het mysterie echt is opgelost

"We hadden hem al een paar keer aan de telefoon gesproken en toen bleek al dat hij in een andere wereld leeft dan wij, maar we wilden er toch heen om te zien waar het zich allemaal afspeelt."



"Waar schrijft hij de brieven? Hoe ziet het postkantoor eruit waar hij ze verstuurt? Uiteindelijk was het ook fijn om met zo'n heel reisgezelschap te zijn, omdat we konden bespreken wat we hadden meegemaakt. Zeker na die eerste dag was het prettig want ik was behoorlijk gefrustreerd omdat ik geen antwoorden kreeg op mijn vragen. Op iedere vraag die ik stelde zei hij 'geen reden'."



Eigenlijk best wel een anticlimax.

"Ja. Ik wist ook niet goed wat het verhaal ging worden na die eerste ontmoeting. In mijn notitieboekje zie je eerst een pagina vol detailvragen: Wat is zijn ritme? Hoeveel brieven denkt hij te hebben verstuurd? Waarom zulke mooie postzegels? Vanwaar zijn interesse voor het weer? Waarom waarom waarom?' Op de volgende pagina staan mijn aantekeningen. Daar staat alleen: 'halfuur praten, voet slaapt, nog geen idee'. Zelfs op de vraag 'Waarom Hotel Spaander?' kreeg ik geen echt antwoord."



Hoe maak je dan het verhaal af?

"Toen we weer terug waren heb ik het verhaal een week of drie niet aangeraakt. Ik wist dat het pas aan het eind van het jaar mee zou gaan, het hoefde niet snel af, dus dat was prettig. Ik ben toen goed gaan luisteren naar de vertaling van de opname en naar de antwoorden die hij gaf: 'geen reden'. Dat is frustrerend als journalist, want de rest van het jaar doen we niet anders: alles moet een reden hebben. En dan ben je ineens in een hele andere wereld waarin dat niet hoeft. Het is geen picture perfect verhaal wat dat betreft, je kan je afvragen of het mysterie echt is opgelost. Maar dat spreekt mensen misschien juist zo aan."



Lees het verhaal terug: Veertig jaar schreef hij vanuit Japan naar Volendam, maar waarom?