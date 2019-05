Legendarische tv van Fred Haché was feest der herkenning

Alle vooruitgang komt immers door fouten, dat geldt voor de hele evolutie

"We hadden er lol in om dingen verkeerd te doen," lichtte hij de bewust foute camerastandpunten toe. "Alle vooruitgang komt immers door fouten, dat geldt voor de hele evolutie."



Uiteraard kwam ook de beruchte spruitjeskoningin voorbij, die leidde tot een hetze van De Telegraaf en Kamervragen over majesteitsschennis. Onvermeld bleef dat de blote vrouw waarmee Haché en Servet in bad belandden Willeke van Ammelrooy is - de actrice wil haar vroegere naaktscènes het liefst vergeten. Dat mocht de pret niet drukken, want daar werd Zuurkool Met Vette Jus ingestart - nog zo'n nauwelijks gedateerde klassieker.



Wat de kick van televisie was, wilde presentator Hans Goedkoop tot slot weten.



Schippers: "Dat het werd uitgezonden. En dat mensen bleven kijken, want ze hadden nu eenmaal een dure televisie gekocht."



