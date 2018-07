Leedvermaak: de vertaalapp kende geen stoofvlees

Aan het eind van de vakantie is nog geen enkel huis gerenoveerd

Dat levert natuurlijk leedvermaak op. Diederik en Brenda wilden een etentje voor de Nederlanders organiseren. Voor de slager hebben ze hulp nodig van een vertaalprogramma op hun telefoon. Diederik: "Stoofvlees." Telefoon: "Non capisco." Hoe vaak Diederik ook stoofvlees zegt, de telefoon antwoordt non capisco. Diederik: "Rundstoofvlees?" Telefoon: "Non capisco."



Lips gedachten dwaalden af naar Italiaans ijs en airco's. Dat komt ook door het tempo van het programma. Elk wissewasje wordt uitvoerig in beeld gebracht: het uit­delen van flyers bij de lokale ondernemers, de moeizame gesprekken bij de doe-het-zelfzaak ('non capisco'), het bespreken van de bouwtekeningen en de discussies over hoe je 'Welkom in Ollolai' schrijft in het Italiaans.



Met deze serie overbrugt RTL de zomer, maar is aan het eind van vakantie nog geen enkel huis gerenoveerd, laat staan een kinderboerderij of revalidatiekliniek uit de grond gestampt, voorspelt Lips.



Reageren? hanlips@parool.nl