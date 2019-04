Lassnig in het Stedelijk: geen wittemannenkunst, geen selectie

Je komt binnen en kijkt recht in de loop van een pistool. Du oder Ich zet de tentoonstelling Maria Lassnig: Ways of Being meteen op scherp. De betreffende revolver wordt gehanteerd door een spiernaakte vrouw met kaal hoofd. In haar andere hand heeft ze nog zo'n handvuurwapen, geplaatst tegen haar eigen slaap.



Dit is een vals spelletje Russisch roulette waarbij de kijker alleen maar kan verliezen: of je wordt neergeschoten, of je bent getuige van zelfmoord. Maar de aanstichter van dit onheil is allesbehalve zelfgenoegzaam.