Laf: niemand met broek op de enkels in Spuiten en Slikken

Lips vond het maar laf. Dat was BNN-veteraan Filemon dus never nooit overkomen. Die had binnen de kortste keren met zijn broek op de enkels gestaan

Lips begrijpt dat. Entree grote smurf. Het gordijntje ging dicht, zodat grote smurf zich kon uitleven. "Geen poppenkijkers," zei de verslaggever ter plaatse olijk.



En toch knaagde er iets. Spuiten en Slikken heeft ook in dit nieuwe seizoen niet één, niet twee, niet drie, maar vier presentatoren en alle vier waren ze kennelijk te beroerd om de 'seks van de toekomst' uit te proberen.



Sahil, die speciaal naar een drukbezocht Duits poppenbordeel was gegaan, zei dat zijn bedpartners toch tenminste 37 graden Celsius moeten zijn. Maar eenmaal terug in de studio bleek dat de pop zich eenvoudig op lichaamstemperatuur laat brengen via een usb-aansluiting.



Lips vond het maar laf. Dat was BNN-veteraan Filemon dus never nooit overkomen. Die had binnen de kortste keren met zijn broek op de enkels gestaan. En zo hoort het ook, bij Spuiten en Slikken. Dan maar geen grote smurf.



Reageren? hanlips@parool.nl