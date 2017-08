Laatste dag 25e Lowlands

Alt-J tijdens tweede avond

Het Engelse indietrio alt-J, zaterdagavond in de Alpha-tent, bracht het massaal toegestroomde Lowlandspubliek met zijn hypnotiserende beats en meerstemmige vocalen langzaam in de stemming voor de tweede avond op het festivalterrein in Biddinghuizen. Het publiek in de stampvolle tent genoot net zo hard van de sferische muziek als de duizenden Lowlanders die op de twee heuvels rond de Alpha van het laatste avondzonnetje genoten.



De set van alt-J leek precies afgestemd op het programma dat de 55.000 festivalgangers zaterdag nog voor de boeg hebben. Heel rustig bouwde de energie op. Na alt-J kan het publiek in dezelfde flow door naar Elbow, om daarna verder op te bouwen bij Editors dat het liveprogramma van de tweede festivaldag afsluit in de Alpha. Later in de nacht nemen de dj's het over, met op de line-up onder anderen Robert Hood en Nina Kraviz.