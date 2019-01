Kunstraad: Cultuursector te weinig divers in stad

Hoewel diversiteit en inclusie steeds belangrijker zijn geworden in de multiculturele stad, is de cultuursector er nog lang niet

"Het personeelsbestand van de grote instellingen is weinig divers, de doorstroming laat te wensen over, zowel op bestuurlijk niveau als wat betreft de programmeurs. Het gevolg is een blinde vlek; het leidt ertoe dat sommige genres en creatieve ontwikkelingen in subculturen niet of niet snel genoeg worden gezien."



Nieuwe wijken

In de nieuwe wijken kunnen de kunsten volgens hem 'groeien en nieuwe allianties aangaan'. "Het is een uitdaging voor de sector om met nieuwe verhalen een groter publiek te laten genieten van de schoonheid, de urgentie en de humor die in veel optredens en kunstwerken besloten ligt."



De Kunstraad vraagt aandacht voor een aantal wijken. In Nieuw-West moet een inhaalslag worden gemaakt. De viering van vijftig jaar Bijlmer heeft duidelijk gemaakt dat de potentie van Zuidoost onvoldoende wordt benut. De gebiedsuitbreiding in 'Amstel 3' biedt volgens de Kunstraad kansen voor een kunsthal ter plaatse.