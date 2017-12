Kunstige beeldtaal van Jesper Just toont Eye in ander licht

In het kleine oeuvre van Jesper Just (Kopenhagen 1974) draait het om de relatie tussen film en architectuur. Elk werk van de Deense kunstenaar begint met de ruimte.



Of hij nu een werk maakt in opdracht van een museum, of dat hij een bestaand werk tentoonstelt op een nieuwe plek, de presentatie is altijd afgestemd op de locatie, en die locatie is van invloed op de vorm en betekenis van het werk.



Het is dus niet vreemd dat Just al langere tijd hoog op het lijstje stond van Eyecurator Jaap Guldemond; waar tot nu toe vooral de buitenkant van het door de Oostenrijkse ontwerp­bureau Delugan Meissl Associated Architects bedachte pand bewondering oogst, zorgt Just ervoor dat er met andere ogen naar de binnenruimtes wordt gekeken.



Hij creëert een audio­visuele totaalervaring, waarin de bezoeker fysiek wordt meegevoerd - van het ene naar het andere werk dat zich naadloos in het gebouw voegt.



De in New York woonachtige Just werkt op het snijvlak van kunst en film. Hij maakt enigszins unheimische, high-artfilms, waarin hij verlangen, relaties, gender en identiteit onderzoekt, in een geraffineerde beeldtaal.



Een beeldtaal die lijkt op die van Hollywood, met vloeiende camerabewegingen, precies gekadreerde beelden en majestueuze tableaux vivants en een uitgekiend gebruik van licht en geluid. Maar anders dan in het slag films dat doorgaans in de bioscopen te zien is, ontbreekt een verhaal; er is slechts de suggestie van een verhaal.



En net zo belangrijk als de films is de manier van presenteren. Just kiest vaak voor diverse schermen waar de bezoeker tussendoor beweegt, en maakt daarbij regelmatig gebruik van extreme maten.



Nationale identiteit

In Eye zijn drie werken te zien. Het eerste is ­Intercourses ('gemeenschappen'), een tien minuten durende videoloop van vijf projecties, rechtstreeks op de muren. En zo valt op hoeveel wonderlijke nissen het gebouw heeft, dat veel muren voorover hellen, dat ze schots en scheef zijn en er geen hoeken van 90 graden tussen zitten. Het licht trekt zich er niets van aan.