Kunstenaar Rob Scholte weigert museum te verlaten

Kunstenaar Scholte en de gemeente steggelden er jarenlang over, tevergeefs, en uiteindelijk stapte de gemeente naar de rechter. Die gaf haar dinsdag gelijk.



Het conflict draait om het leegstaande postkantoor, in bruikleen bij Scholte.



Die opende er zijn eigen museum, met een omvangrijke collectie moderne kunst. Een tijd had de gemeente er wel oren naar om het museum er permanent te huisvesten, als nieuwe trekpleister voor Den Helder. Maar ze kon het niet eens worden met Scholte over de voorwaarden.



Betalingsachterstand

Na twee jaar geharrewar besloot de gemeente het gebouw uiteindelijk te verkopen. Eind vorig jaar vond ze een aannemer die er 650.000 euro voor betaalde. Die gaat er woningen, bedrijven en ook cultuur in onderbrengen.



Al die tijd weigerde Scholte te vertrekken, met een beroep op eerdere afspraken. Maar twee rechterlijke uitspraken, begin februari en dinsdag, lijken zijn lot te bezegelen.



Alleen al Scholtes betalingsachterstand op de water- en energierekening is voor het gerechtshof in Amsterdam genoeg om te concluderen dat de bruikleenovereenkomst ontbonden kan worden. Scholte wil echter niet wijken.