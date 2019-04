Kunstenaar-fotograaf Michael Wolf (65) overleden

Dat heeft het Fotomuseum Den Haag laten weten, dat in 2017 met Wolf diens eerste grote overzichtstentoonstelling samenstelde.



Wolf werd geboren in München, groeide op in de Verenigde Staten en Canada en keerde daarna terug naar Duitsland. Wolf begon zijn carrière als fotojournalist voor onder meer de gerenommeerde tijdschriften Geo en Stern. In 2003 maakte hij de overstap naar vrij werk.



Zijn fotografie bleef geworteld in de traditie van de sociaal geëngageerde documentairefotografie. Het centrale thema van zijn oeuvre is het leven van mensen in de altijd veranderende metropolen.



World Press Photo

Het werk van Michael Wolf bevindt zich in vele permanente collecties, waaronder die van het Metropolitan Museum of Art in New York, Museum of Contemporary Photography in Chicago, Museum Folkwang in Essen, Rijksmuseum Amsterdam en Gemeentemuseum Den Haag. In 2005 en 2010 won Wolf de eerste prijs bij World Press Photo waar hij in 2011 een eervolle vermelding kreeg.



Het Fotomuseum Den Haag, het Gemeentemuseum Den Haag en Galerie Wouter van Leeuwen maken melding van het overlijden en laten gezamenlijk weten een 'begenadigd kunstenaar-fotograaf, een aimabel mens en een dierbare vriend" te hebben verloren.