Kunstcriticus Marcel Vos (75) overleden

Vos, geboren in 1942 in in het Gelderse Lichtenvoorde, werd opgeleid tot tekenleraar aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Daar leerde hij beeldend kunstenaar Jan Dibbets kennen, met wie hij jarenlang bevriend was en over wie hij invloedrijke stukken geschreven heeft.



Van 1967 tot 2000 was hij docent aan de Academie in Tilburg, aanvankelijk in tekenen, later in kunstbeschouwing. In 1970 werd hij gastdocent van het bekende opleidingsinstituut voor kunstenaars Ateliers '63 in Haarlem, dat later naar Amsterdam verhuisde onder de naam De Ateliers. Van 1984 tot 1995 was Marcel Vos er directeur.