Kunstactie moet Hard//hoofd uit financiële nood halen

Hard//hoofd viert dit najaar hun tienjarig bestaan. Maar in een jubelstemming verkeert de huidige leiding niet, aangezien ze ernstig krap bij kas zit.



"Het geld is eigenlijk gewoon op," vertelt uitgever Mark de Boorder (27). "Zeven jaar geleden hebben we met een crowdfundingsactie zo'n dertigduizend euro opgehaald. Daar hebben we het heel lang mee kunnen uitzingen, mede door de steun van een paar leuke fondsen. Maar we moeten nu echt structurele inkomsten krijgen."



Niet betaald

In 2009 werd Hard//Hoofd opgericht als digitale vrijplaats voor jonge schrijvers, dichters, audiomakers, illustratoren en fotografen. Niemand krijgt voor de arbeid betaald, maar dat betekent niet dat het tijdschrift van de lucht kan worden gemaakt.



"We moeten de huur en de lasten van onze redactie op de Plantage Muidergracht betalen, de verzekeringen, de hosting en het onderhoud van de website. En normaal gesproken krijgen de hoofdredacteur, Sarah van Binsbergen, en ik 400 euro per maand, omdat we ongeveer drie dagen per week aan Hard//hoofd werken. Maar dat lukt al even niet."