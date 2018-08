Kruidenmix met mieren, volgend jaar in de supermarkt?

Alain Caron was met zijn Franse accent en vuur voor Lips de smaakmaker van het programma

Innovatie zag de jury wel bij de kruidenmix met gemalen mieren ("Ik zie pootjes, heel goed"), maar dan voortaan liever wel met lokaal gekweekte mieren in plaats van mieren uit China. Volgend jaar in de supermarkt, vreest Lips.



Het was met presentatoren André van Duin, Marlijn Weerdenburg en ook nog Janny van der Heijden wel een vol programma. Dat had minder gekund, want dan was er méér Alain Caron geweest, met zijn Franse accent en vuur voor Lips de smaakmaker van het programma.



En hij zat zo lekker te eten. Als de kandidaat na het juryoordeel was afgevoerd, stopte Caron op de achtergrond nog de laatste stukjes in zijn mond. Van een broodje stamppot tot een gefrituurde lasagneschijf. "Ik vind wel lekker hoor."



Toen Caron een bordje babyvoeding leegschraapte en het laatste hapje wortelpuree naar binnen lepelde, voelde Lips zich echt een tevreden vader.



