KRO-NCRV schrapt 24 journalistieke banen

Onacceptabel dit! #NPO dient nu de bezuinigingsmaatregelen aan te passen zodat de omroepen niet gedwongen worden om op de kern-redacties te bezuinigen.@KroNcrv ontslaat 24 journalisten. https://t.co/jKS4aFi3fY — Wais Shirbaz (@Wais_Shirbaz) 11 september 2018

Brandpunt

Het programma Brandpunt+ kost 2,8 miljoen euro per jaar. De 2,4 miljoen euro die het programma van de NPO krijgt komen te vervallen.



Vorige week werd bekend dat het kabinet 40 miljoen euro extra zou hebben vrijgemaakt voor de publieke omroep, waardoor de eerder aangekondigde bezuinigingen van 62 miljoen euro door dalende reclameinkomsten mogelijk meevallen. Hierover wordt op Prinsjesdag meer bekendgemaakt.



"Dat geld is onder meer bedoeld om te investeren in journalistieke producties'', zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning. "Dat KRO-NCRV nu toch uit voorzorg mensen op straat gaat zetten, is alles behalve de bedoeling.''



De NVJ wil op zeer korte termijn met de omroep en de NPO om tafel om garanties te krijgen dat een deel van het geld in Brandpunt+ wordt geïnvesteerd. NPO-directeur Frans Klein beloofde twee weken geleden bij de najaarspresentatie dat de publieke omroep niet gaat snijden in journalistieke programma's.



Moeite

Hoofdredacteur Hans Laroes zegt tegenover journalistenvakblad Villamedia moeite te hebben met de reorganisatie: "De NPO besluit dat een programma stopt en wij, de omroep, hebben te maken met de arbeidsrechtelijke gevolgen. Dat zit op de een of andere manier niet goed. Het systeem is op deze manier onbevredigend."



Hij schat dat de helft van de ontslagen mensen nu een vast contract heeft, daar vallen ook presentatoren van Brandpunt+ onder.



Eerder dinsdag kwam naar buiten dat bijna de helft van de salarissen van de NPO naar externen gaat.