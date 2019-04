KRO-NCRV krijgt tik op vingers vanwege Yvon Jaspers

De omroep heeft de Mediawet overtreden, stelt het Commissariaat voor de Media vast. De programma's van Jaspers zijn wel onafhankelijk gemaakt.



Yvon Jaspers kwam vorig jaar onder vuur te liggen vanwege haar nevenfunctie bij veevoerfabrikant ForFarmers. Om de 'boerentrots' te versterken speelde ze een belangrijke rol in de campagne 'proud to be a farmer'.



Die betaalde bijbaan riep de vraag op in hoeverre haar programma's Boer zoekt Vrouw en Onze Boerderij een verlengstuk zijn van deze campagne. Het leidde tot Kamervragen en een onderzoek van het Commissariaat voor de Media.



Transparanter

Dat concludeert nu dat er in de programma's geen sprake was van sluikreclame, sponsoring of overtreding van het zogeheten dienstbaarheidverbod. Wel is KRO-NCRV tekortgeschoten bij het beoordelen van de nevenfunctie van Jaspers.



Dit had transparanter moeten gebeuren, oordeelt het commissariaat, dat tevens vaststelt dat de omroep hiermee de Mediawet heeft overtreden. Vooralsnog worden daar geen consequenties aan verbonden maar 'bij herhaalde overtreding kunnen sancties worden opgelegd'.



Geloofwaardigheid

De wet bepaalt dat het hebben van nevenfuncties voor NPO-presentatoren niet verboden is, maar ze mogen nooit leiden tot belangenverstrengeling.



Naar aanleiding van de kwestie rond Boer zoekt Vrouw zei algemeen secretaris van de Nederlandse journalistenorganisatie Thomas Bruning vorig jaar dat Jaspers de geloofwaardigheid van de publieke omroep op het spel zet. "Af en toe een dagvoorzitterschap doen is prima, maar drie jaar lang op de loonlijst van een veevoerproducent staan, is echt een ander verhaal."



Aangescherpt

Directievoorzitter van KRO-NCRV Peter Kuipers laat weten dat de beoordelingsprocedure voor nevenfuncties inmiddels is aangescherpt. Hij is 'enorm blij' dat het commissariaat heeft geconcludeerd dat Jaspers en de redacties de programma's in 'onafhankelijkheid, zonder enige redactionele bemoeienis van buitenaf, reclame of sponsoring' maakt.



De omroep is van plan door te gaan met Jaspers, die door Kuipers een 'buitengewoon bevlogen en integere programmamaker' wordt genoemd.