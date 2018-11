Kritiek op EO-show over GHB vanuit Sint Willebrord

Toen Van de Kasteele de reportage van acteur Tygo Gernandt maandagavond op televisie zag, geloofde hij zijn ogen niet.



Hij nam daarom contact op met de makers. ''Tygo ontmoet recreatieve GHB-gebruikers en Junita, die 28 is en al jarenlang ernstig verslaafd aan GHB. Hij loopt mee met wijkagent Fred in Sint Willebrord, ook wel 'rolluikcity' genoemd," wordt het programma aangekondigd op de NPO-site.



In de goedbekeken uitzending zelf wordt ook vaak naar het kerkdorp in Rucphen verwezen. Bijvoorbeeld in de intro. ''In West-Brabant schijnt het gebruik het grootst te zijn. Met name rond Sint Willebrord. Alleen al in dit kleine dorpje zijn er naar zeggen rond de tachtig zware gebruikers." Er volgen straatinterviews en onheilspellende shots van gesloten deuren in Sint-Willebrord.



Koningin van de GHB-scène

Dan komt de drugsverslaafde Junita aan het woord. De Koningin van de GHB-scène van Sint Willebrord, noemt Gernandt haar. ''Onzin. Junita woont niet eens in Sint Willebrord maar in Zevenbergen. Oorspronkelijk komt ze uit Goes. In haar huis in Zevenbergen wordt ze geïnterviewd," aldus Van de Kasteele. ''Vergelijk het zelf maar op Google Maps." Wijkagent Fred van Opstal is daarbij aanwezig.



''Waarom loopt de wijkagent van Sint Willebrord in Zevenbergen en waarom wordt de suggestie hooggehouden dat men in Sint Willebrord is?" vraagt de makelaar zich af. ''Er kan geen sprake zijn van foutieve montage. Immers weet Tygo, net als de wijkagent, dat ze Junita twintig kilometer verderop hebben geïnterviewd. In de voice-over doet hij echter alsof dit achter één van de gefilmde deuren in Sint Willebrord is," zegt de makelaar.



Rolluikcity

In de uitzending van maandagavond, de eerste in een reeks van vier reportages, laat Tygo zien hoe stil het is in de straten van de 'rolluikcity'. ''Daarbij wordt dan niet vermeld dat er in de betreffende straat, de Dorpsstraat, werkzaamheden aan de gang waren. Plus het was midden in de zomervakantie. Natuurlijk is het dan opvallend rustig."



In de show worden ook de gesloten deuren van Het IJspaleis gefilmd. Van de Kasteele: ''Dat heeft helemaal niets met drugs te maken. Dit is een ontwikkellocatie. Met de muziek die er dan nog onder wordt geplakt, is het enorm suggestief."



Volgens woordvoerder Tom van Straten van de EO is Sint Willebrord de enige plaats die in de documentaire wordt benoemd 'omdat de cijfers van het GHB-gebruik daar het heftigst zijn'. Dat Junita daar niet meer woont, erkent hij.



''Maar ze heeft daar in het verleden gewoond en zit daar nog wel in de drugs-scène. Daarom noemen we haar wel De Koningin van de GHB-scène van Sint Willebrord. We benoemen bewust niet overal expliciet waar we zijn. Niet om geheimzinnig te doen, maar deze mensen zijn kwetsbare deelnemers."



Over de beelden van de uitgestorven straten zoals bij Het IJspaleis: ''We hebben uren gefilmd. Er is nergens gezegd dat het IJspaleis met drugs te maken heeft. In de beelden proberen we een sfeer neer te zetten." EO ziet geen reden om iets aan te passen in de resterende drie afleveringen.

Waarom loopt de wijkagent van Sint Willebrord in Zevenber­gen? Martijn van de Kasteele