Krap 4 minuten onderweg, en weg was Ellie Lust

Lips zag reconstructies in slow motion, met nepbloed en pruiken

Maar na krap vier minuten diende de volgende zaak zich alweer aan: die van de Golden Statekiller, actief in de ­jaren zeventig en tachtig in Californië. En weg was Ellie.



Lips zat vervolgens drie kwartier vast in een Amerikaanse misdaadshow vol reconstructies met nepbloed en pruiken (waarom worden die altijd in slow motion gefilmd?), orkestmuziek en dramatische verhalen van betrokkenen.



Ellie kwam voor en na de reclames nog even terug en nam een minuutje om de boel af te ronden, maar dat was het dan. Ellie Lust: Bizarre Zaken bleek een flauwe ­verpakking om een Amerikaanse documentaire aan het Nederlandse publiek te verkopen.



Lips snapt natuurlijk best dat Ellie - ze heeft geen ­contract bij een omroep - momenteel iedere tv-klus met beide handen aangrijpt. Wie gunt haar in een volgend programma een minder karige rol?



Reageren? hanlips@parool.nl