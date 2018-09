Korte film De Kruijf geselecteerd voor de Oscars

De film is gekozen door een selectiecommissie, die bestond uit een onafhankelijke jury van Nederlandse filmprofessionals, meldt filmmuseum Eye.



Nothing To Declare gaat over drie jonge vluchtelingen die in het laadruim van een truck op weg zijn naar een nieuwe toekomst in Europa. De film is geïnspireerd op de levensverhalen van de hoofdrolspelers, Khales Warrak, Rama Taher en Yazan Al-Hakim.



Alle Oscar-nominaties worden op 22 januari bekendgemaakt door The Academy. De filmprijzen worden op 24 februari voor de 91e keer uitgereikt.



Eerder werd bekend dat Bankier van het Verzet van Joram Lürsen namens Nederland wordt ingestuurd voor beste buitenlandse film.