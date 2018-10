Koning opent tentoonstelling Amsterdam Museum

De koning was er immers voor 'alle Nederlanders' en bovendien, zo stelde Kloek bij de overhandiging van haar boek, was hij historicus, was hij navolger van vier krachtige vorstinnen en vader van drie dochters. Kloek was dan ook blij het eerste exemplaar van het werk te geven.



Juliana en Wilhelmina

Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de Oude Lutherse kerk aan het Spui, voorafgaand aan de eigenlijke opening van de tentoonstelling. De koning maakte daarna een rondgang door de zalen waar een selectie van de 1001 vrouwen uit het boek wordt voorgesteld, onder wie ook Juliana en Wilhelmina.



Het was de eerste keer sinds haar aantreden dat Femke Halsema de koning officieel ontving. 'Een mooie gelegenheid,' vond Willem-Alexander: de eerste vrouwelijke burgemeester van de hoofdstad bij een expositie over bijzondere vrouwen en pioniers.