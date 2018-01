Klassieke films van Jean-Luc Godard te zien in Eye

De vijf geselecteerde films behoren tot zijn beste werk, uit de periode vóórdat hij als revolutionaire maoïst gortdroge politieke traktaten ging maken.



Eye vertoont ze in de aanloop naar de herdenking van mei 1968, en naar aanleiding van de première van Le Redoutable, de nieuwe film van regisseur Michel Hazanavicius (The Artist) - een tragikomisch portret van Godard in de jaren zestig.



De Franse filmregisseur had de wereld in 1960 met À Bout de Souffle verlost van knellende filmconventies, maar die film staat niet op het programma. Deze films worden wel vertoond in Eye:



Vivre Sa Vie (1962), met Anna Karina, toont de tragische neergang van een winkelmeisje, dat in de prostitutie belandt.



In Le Mépris (1963) belanden een actrice en een scenarist (Brigitte Bardot en ­Michel Piccoli) in een huwelijkscrisis.



Masculin Féminin (1966), met Jean-Pierre Léaud, schetst een openhartig beeld van de Parijse jeugdcultuur in de jaren zestig.



In Deux Ou Trois Choses Que Je Sais d'Elle (1967) verdient een huisvrouw geld bij als prostituee.



In La Chinoise (1967) staat de radicale revolutionair Godard op: de film toont in Parijs vier would be-revolutionairen, die de Russische ambassadeur willen vermoorden.



Films van Jean-Luc Godard in Eye, van 17 januari tot en met 5 februari.