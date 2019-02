Kinderboekwinkel gaat door met nieuwe eigenaar

"Zoals de winkel nu is vind ik hem fantastisch," zegt Marlie Marsman. "Anders waren we er ook niet voor gegaan. Ik hoop dat de winkel met een paar aanpassingen en investeringen kan blijven voortbestaan, beter gaat draaien."



Want de oudste gespecialiseerde kinderboekenwinkel van het land stond niet sinds begin december 2018 te koop, 'omdat het zo geweldig ging', zegt Aby Hartog, de huidige winkelmanager. "Als we niet werden overgenomen, zouden we moeten sluiten."



Hartog is dan ook 'ontzettend blij' dat Marlie Marsman zich heeft gemeld. Ze werkte een tijd in de Verenigde Staten voor de stichting Open Books, een organisatie gericht op de bevordering van geletterdheid in achterstandswijken. Ook begeleidde ze mensen met een fysieke en verstandelijke beperking.



Favoriete winkel

"Kijk, wat we op dit moment missen is tijd en geld," zegt Hartog. "De vorige eigenaar is ook een uitgeverij en moest daardoor de aandacht verdelen. Ik schrijf zelf ook nog kinderboeken. Het is ontzettend fijn dat Marlie zich honderd procent kan focussen op de winkel. Dat is per definitie al winst."