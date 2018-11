Kinderboekenweek met Anna Woltz en André Kuipers

Anna Woltz De schrijfster van het Kinderboekenweekgeschenk 2019 schreef al 22 boeken

Mijn Bijzonder Rare Week met Tess uit 2013 wordt verfilmd en verschijnt in 2019 in de bioscoop. Van Gips (2015) verschijnt in december de gelijknamige jeugdserie op televisie.



Astronautendroom

André Kuipers (60) verslond als kind verhalen over spannende avonturen op andere planeten. "Dat stond aan de basis van mijn eigen astronautendroom. Het is schitterend om straks op mijn beurt talloze kinderen mee te kunnen nemen op een bijzondere reis en ze zo op speelse wijze te inspireren voor hun eigen toekomst."



Tijdens de langste Europese ruimtevlucht ooit van 193 dagen, in 2011 en 2012 , schreef Kuipers voor zijn kinderen het prentenboek André het astronautje, dat met illustraties van ­Natascha Stenvert werd uitgegeven. Daarna volgden nog drie delen.



De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en vindt volgend jaar plaats van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober.



Het geschenk wordt tijdens de Kinderboekenweek door de boekhandel cadeau gedaan bij besteding van ten minste 10 euro aan kinderboeken. Het Prentenboek kost 7,15 euro.