Kijk niet naar het WK darts, kijk naar Barney

Lips weet het nog, de glorieuze jaren van Van Barneveld: de zeldzame momenten dat hij wel naar darten keek. Dat die reus uit Den Haag zelfs toen zo onzeker was, wordt pijnlijk duidelijk door verhalen van zijn manager, die hem 'een groot kind' noemt omdat hij zich bij tegenslag zo'n mislukkeling voelt.



Van Barneveld vertelt over zijn sessies bij een sportpsycholoog, die het achteraf voor onmogelijk hield dat hij wereldkampioen was geworden, zo onzeker was hij.



Toch ging hij door. "Ik wil zo graag weer bekers winnen, dat is waar ik altijd goed in ben geweest. Ik wil spraakmakend zijn." Maar ook hij weet dat het na bijna 35 jaar klaar is. "Je ziet het verdriet in mijn lichaam. Diep in mijn hart weet ik dat er een zesde titel in zit, maar het gaat niet gebeuren."



Tip van Lips: kijk de komende dagen niet live naar het WK darts, waar Van Barneveld in de eerste ronde werd uitgeschakeld, maar kijk de docu Barney terug. Bull's eye.



