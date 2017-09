Kijk mee achter de schermen bij Ficq & Partners Advocaten

In de vierdelige serie wordt onder meer advocaat Benedicte Ficq gevolgd die met haar cliënt, die aan longkanker lijdt, naar mogelijkheden zoekt om de tabaksindustrie strafrechtelijk aan te pakken.



Advocaat Nico Meijering krijgt uitspraak in de Endstra-zaak. Het is een uitspraak die grote invloed kan hebben op het Passageproces, een liquidatiezaak die zich al tien jaar voortsleept.



Ook staat het kantoor Dino Soerel bij, één van de hoofdverdachten in dit proces.



Te zien is hoe de advocaten, die kantoor houden in het centrum, met 'een gezond wantrouwen jegens het Openbaar Ministerie' omgaan met de spanning en de druk die het werken met deze cliënten met zich mee brengt en met de groeiende druk die het Openbaar Ministerie op hun werk legt.



De Verdediging is een coproductie van BNNVARA en Sarphati Media. Regisseur Monique Nolte maakte eerder de documentaires 'Het beste voor Kees' en 'Een bitterzoete verleiding' die allebei werden genomineerd voor een Gouden Kalf.



De vierdelige serie De Verdediging is vanaf woensdag 4 oktober om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.