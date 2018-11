Kerwin, Joes en Meindert vormen ons collectieve rouwgeheugen

Dat was troostrijk. Zijn dood wordt er minder zinloos van. Minder - nooit helemaal zinloos, dat bestaat niet

Nog zo'n pijnlijke zaak uit Amsterdam is de dood van Joes Kloppenburg, waarbij voor het eerst de term zinloos geweld valt. De ingetogen Linssen spreekt Kloppenburgs vader, die er een missie van maakte om jongeren op scholen toe te spreken over drankgebruik. "Dat was troostrijk. Zijn dood wordt er minder zinloos van. Minder - nooit helemaal zinloos, dat bestaat niet."



Daarna reisde Linssen naar Leeuwarden, waar Meindert Tjoelker in 1997 ook door zinloos geweld om het leven kwam. Twintigduizend mensen gingen de straat op na een oproep van een politiechef: de eerste stille tocht.



"Het moest leiden tot nadenken en bezinning. Duidelijk maken dat het niet normaal was," zegt een politieman op de plek waar het gebeurde. Wanneer een dame een bloemetje komt leggen, raakt hij ontroerd. "Door het feit dat het nog steeds zoveel losmaakt in de samenleving."



Lips werd er ook stil van. Van alle doden, en van het besef dat de laatste stille tocht vast nog niet gelopen is.



