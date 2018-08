Kendrick Lamar op Lowlands: goed, maar niet historisch

Gedanst, gesprongen en gerapt

Onder het dak van de Alpha is het inderdaad een pandemonium. Er wordt daar gedanst, gesprongen en meegerapt als Lamar al vroeg in het concert zijn grootste hit King Kunta inzet.



Maar verder weg van het podium, waar het geluid ook opvallend goed is, gaat het aanzienlijk rustiger toe. Daar wordt op de maat van de muziek geknikt met hoofden en lijken de meesten hun kruit al eerder in het weekend te hebben verschoten.



In februari trad Kendrick Lamar in het kader van zijn DAMN-tournee ook al op in de Ziggo Dome. Dat was volgens iedereen die er bij was een niet minder dan legendarisch concert met een werkelijk tomeloze Lamar.



Zo ver gaat hij op Lowlands niet. Hij is een geweldige rapper wiens mond soms wel een automatisch geweer lijkt, zo snel rollen de woorden over zijn lippen, maar het klinkt vanavond nou ook weer niet of zijn leven ervan afhangt. Hij is gewoon goed, maar dat is ook mooi natuurlijk.



Veranderd in vergelijking met de show in de Ziggo is dat de muzikanten die toen in de coulissen hun werk deden nu voor iedereen zichtbaar op het podium staan. Maar dan weer wel aan de zijkant, want er kan er maar één de baas zijn en dat is dat rappende opdondertje in zijn enorme witte shirt.