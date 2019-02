Keesing koopt puzzeltijdschriften in Zweden

Het gaat om de tweede overname in Zweden binnen een jaar voor het bedrijf achter achter de Denksport-puzzelbladen.



Keesing is de voormalige puzzeldochter van Telegraaf Media Groep (TMG). Het bedrijf met 350 medewerkers is naar eigen zeggen de grootste uitgeverij in Europa op het gebied van puzzeltijdschriften en probeert die positie uit te bouwen. Vorig jaar lijfde Keesing al de puzzeltijdschriften in van Bonnier in Zweden.



Met Aller Media is tegelijk een vergaande samenwerking afgesproken. Er zijn geen financiële details van de deal naar buiten gebracht.



Aller Media is blij dat het zijn puzzeltitels heeft kunnen verkopen. Nu kan het bedrijf zich meer richten op zijn digitale strategie. Die is erop gericht constant te investeren om zijn positie richting vrouwen in Zweden te versterken. Aller Media is in het Noord-Europese land marktleider in het lifestyle-segment van de mediasector.