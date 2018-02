Kees Driehuis verstaat de kunst van bijna-onzichtbaarheid

Halsbandparkieten doen het uitstekend op televisie. Schitterend en luidruchtig nemen zij, als vanzelfsprekend, hun plek in onder de hete lampen.



De grootste zak pinda's is hun verdiende loon. Gewend als zij zijn aan bewondering, laten de vogels zich slechts met een hoop geschreeuw en een opgerolde televisiegids van het balkon verjagen.



Kees Driehuis is meer een mus. De presentator is met zijn programma Per Seconde Wijzer al bijna dertig jaar bijna dagelijks op het scherm te zien, maar hij verstaat ook in zijn laatste seizoen de kunst van bijna-onzichtbaarheid.



Een wat ouderwetse man die aangenaam ouderwetse televisie maakt: geen publiek in de studio dat op teken van een floormanager in juichen uitbarst, maar een presentator en een kandidaat die samen een spelletje spelen.