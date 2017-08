Kees de jongen na 94 jaar in Engels vertaald

Dat is volgens de vertaler van het boek, de Amsterdamse taalkundige en leraar Bas Voorhoeve, voor het eerst sinds de roman over de twaalfjarige in omloop is. "Het werd wel eens tijd!"



Het Letterenfonds en de Koninklijke Bibliotheek kunnen inderdaad geen enkele vertaling van Kees de jongen vinden, behalve één uit 1935 in het Duits. Voorhoeve vindt het onbegrijpelijk dat het boek nauwelijks is vertaald. "Die Duitse vertaling was nog een verkorte versie ook. Thijssen was daar destijds nog aardig kwaad over."



'Gewoon te goed'

Toen Voorhoeve het boek enkele jaren geleden herlas en er opnieuw volop van genoot, stelde hij vast dat de roman "Gewoon te goed is om tot het Nederlandse taalgebied beperkt te blijven."



Schrijver/historicus Geert Mak krijgt vrijdag in het Theo Thijssen Museum in Amsterdam het eerste exemplaar van Kees the boy, dat 'on demand' ofwel op aanvraag gedrukt wordt en te koop is.