Katja Schuurman en Thijs Römer samen het toneel op

Eerlijk is eerlijk: de voorstelling krijgt, als het goed is, een extra dimensie Thijs Römer

Römer: "Wij trekken ons niet zoveel van de buitenwacht aan. Dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. En eerlijk is eerlijk: de voorstelling krijgt, als het goed is, een extra dimensie doordat wij zelf twee mensen zijn die elkaar liefhebben en toch hebben besloten niet samen door te gaan. De pijn van de geliefden in het stuk raakt onze pijn."



Theo van Gogh betwijfelde of mensen in staat zijn echt met elkaar te communiceren. Bij hem waren dialogen frontale botsingen op een eenrichtingsweg. Blind Date is binnen zijn oeuvre nog zonnig van aard; de man en de vrouw zijn vastberaden om met elkaar in gesprek te blijven.



Schuurman: "Dit zijn twee personages die hun eigen logica creëren om elkaar vast te kunnen houden. Dat is wat ex-geliefden doen. Die verzinnen constructies of maken afspraken om toch maar door te kunnen. Dat moet ook. Afhaken is geen optie."



Ontoereikend

Römer: "Dat is de makkelijkste weg - dat je elkaar uitmaakt voor klootzak, trut en lul en dan de deur definitief dicht trekt. Dan ben je overal vanaf. Deze mensen laten elkaar niet los, maar besluiten op elkaars contactadvertentie te reageren."



"Daarmee erkennen ze in een rollenspel verder te gaan. Dat is niet verheffend. Maar dat doen ze liever dan die deur dichtsmijten. Dat is de essentie van het stuk - en dat slaat ook op ons."



"Ook wij zijn samen via een andere weg doorgegaan. Dat waren niet de mooiste maanden, door de schaamte en de pijn. Maar we zijn door die lelijke tijd heen gegaan en kunnen nu samen het toneel op. Dat ontroert me, ook aan ons. Dat de liefde blijft, in een andere vorm."



Schuurman: "Ik weet niet of ik dat precies zo zie. Lelijk vind ik zo'n rotwoord. Ik vind onmacht eigenlijk nooit lelijk. Soms is de liefde ontoereikend. Dat maakt het leven kwetsbaar, maar niet per se minder waardevol."