Karin Swerink wordt de nieuwe hoofdredacteur van Linda.

Huidig Linda.-hoofdredacteur Jildou van der Bijl wordt net als oprichter Linda de Mol creatief directeur van het tijdschrift.



Karin Swerink noemt haar nieuwe baan een 'once in a life time opportunity' en treedt aan in mei. Ze wordt verantwoordelijk voor alle printitels van Linda. Voor haar baan bij Vogue, waar ze zeven jaar werkte, was ze adjunct-hoofdredacteur van Libelle en hoofdredacteur van Glamour. Wie haar zal opvolgen op de Vogue-burelen is nog onduidelijk.



Televisieplannen

Dat Jildou van der Bijl na elf jaar een stapje terug doet is niet verwonderlijk, want sinds vorige maand staat zij ook met Linda de Mol aan het roer van Talpa-zender Net5.



Linda's broer John heeft het Linda.-team aangetrokken om Net5 weer de 'leukste vrouwenzender van Nederland' te maken. De zender moet urgenter worden en zal eigen dramaseries gaan produceren, vertelde zendermanager Annelies Sitvast onlangs aan Het Parool - bijvoorbeeld iets als Gooische Vrouwen. "Zo'n serie met humor en kleurrijke personages, waarin geen blad voor de mond wordt genomen. Dat je de volgende dag tegen elkaar zegt: 'Oh my god, heb je dat gezien?'"



Jildou van der Bijl zegt het hoofdredacteurschap met vertrouwen aan Swerink over te dragen. "We weten zeker dat het magazine bij haar in goede handen is en kijken ernaar uit om met haar samen te werken, zodat Linda en ik onze aandacht kunnen richten op het verder uitbouwen van de merken Linda. en Net 5."



