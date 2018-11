Kandidaten Wie is de Mol? ontmaskerd in Colombia

In Colombia werd door een oplettende twitteraar een foto van een muurschildering gemaakt waarop de bekende Nederlanders staan afgebeeld.



Uit de tekening valt op te maken dat er tien kandidaten meedoen. Wie goed kijkt, kan de gezichten van patissier Robèrt van Beckhoven, dj Stefan Stasse, rapper Lil' Kleine, nieuwslezeres Merel Westrik, presentatrice Evelien de Bruijn, acteur Rick Paul van Mulligen, actrice Sarah Cronis en make-up artiest Nikkie de Jager ontdekken.



Een woordvoerder van Avrotros geeft toe dat het om een authentieke foto gaat, maar wil de namen nog niet bevestigen.



Code

De cijfercode waaruit de locatie kon worden opgemaakt, werd donderdagochtend al snel gekraakt. "De cijfers spellen COMUNA in letterwaarde (A=1, B=2, etc.). Comuna 13 is de wijk San Javier in Medellín, Colombia," luidde de conclusie. De hints 'met de rug tegen de muur' en 'oefening baart kunst' duidden op de muurtekening.



Wie is de Mol?, met Rik van de Westelaken als opvolger van Art Rooijakkers, is vanaf 5 januari te zien.