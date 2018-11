Kandidaten Wie is de Mol? bekend

De kandidaten van Wie is de Mol? 2019 zijn: presentatrice Evelien de Bruijn, acteur Rick Paul van Mullingen, journalist Sinan Can, presentatrice Merel Westrik, zanger Nielson, meesterpatissier Robert van Beckhoven, actrice Sarah Chronis, presentator Jamie Trenité, presentatrice Evi Hanssen en vlogster Nikkie de Jager.

Een woordvoerder van Avrotros geeft toe dat het om een authentieke foto gaat, maar wil de namen nog niet bevestigen.



Code

De cijfercode waaruit de locatie kon worden opgemaakt, werd donderdagochtend al snel gekraakt. "De cijfers spellen COMUNA in letterwaarde (A=1, B=2, etc.). Comuna 13 is de wijk San Javier in Medellín, Colombia," luidde de conclusie. De hints 'met de rug tegen de muur' en 'oefening baart kunst' duidden op de muurtekening.



Wie is de Mol?, met Rik van de Westelaken als opvolger van Art Rooijakkers, is vanaf 5 januari te zien.