Kabinet trotseert Kamer over nepnieuwswaakhond

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken trotseert daarmee de wens van de Tweede Kamer.



Anti-nepnieuwsbureau EUvsDisinfo moet de invloed van Russische propaganda in de Europese pers tegengaan en publiceerde in januari een lijst met voorbeelden daarvan. De dienst raakte in opspraak omdat het onder andere NPO Radio 1, De Gelderlander, GeenStijl en The Post Online ten onrechte brandmerkte als verspreiders van nepnieuws.



Brussel

De fracties van VVD, SP, PVV, GroenLinks en SGP in de Tweede Kamer lieten maandag weten af te willen van het omstreden bureau. Het kabinet moet in Brussel de opheffing van EUvsDisinfo bepleiten, vinden de partijen.



EUvsDisinfo 'schiet zijn doel voorbij' en 'bemoeit zich met de vrije pers in Nederland', vindt een Kamermeerderheid, regeringspartij VVD inbegrepen.



Ollongren vindt wel dat EUvsDisinfo voortaan anders te werk moet gaan. De makers moeten desinformatie ontmaskeren "zonder de onafhankelijke media te controleren of te veroordelen''.



Arbiter

De gerechtelijke procedure over de verspreiding van nepnieuws tegen de Europese Unie krijgt steun van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Volgens het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteur werpt de EU zich op als arbiter van de waarheid en dat is in een democratische samenleving niet aan de overheid.



"Het is zeer onwenselijk als een overheidsorgaan of een door de overheid rechtstreeks gesubsidieerd orgaan een journalistiek medium gaat beoordelen op de waarachtigheid van gepubliceerde artikelen."