Kabinet maakt 40 miljoen vrij voor NPO

Verantwoordelijk minister Arie Slob gaat samen met de NPO een plan maken voor de toekomst, waarbij ook het structurele gat in de begroting wordt meegenomen.



Dat bevestigen ingewijden, na berichtgeving van De Telegraaf.



Gat in begroting

Door onder meer dalende reclameinkomsten kampt de NPO met een gat in de begroting van 62 miljoen euro. Het kabinet hield lang vol dat de publieke omroep dit zelf moest oplossen, maar nu wordt er toch eenmalig geld vrijgemaakt.



Het geld wordt niet zomaar overhandigd aan de omroepen, benadrukt een bron. Slob heeft het geld ter beschikking, en hij zal met de omroepen gaan praten over de besteding van het geld en hoe de omroepen klaar te maken voor de toekomst.



Kwaliteitsprogrammering

"We hebben de afgelopen periode meermaals duidelijk gemaakt dat een eventuele miljoenenkorting op ons budget omroepen en programmamakers hard zal treffen en dus ten koste zal gaan van de kwaliteitsprogrammering van de NPO,'' laat de NPO in een reactie weten.



"Achter de schermen werken we al maanden keihard om deze dreigende bezuinigingen te voorkomen. Maar als de berichten in de krant kloppen zijn we blij dat de politiek het belang van een sterke publieke omroep erkent en ook ondersteunt.''