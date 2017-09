Juridische strijd over selfie van aap gestaakt

Peta was naar de rechter gestapt namens de aap Naruto, die in 2011 in de Indonesische jungle foto's van zichzelf nam met de camera van Slater.



Het betekende de aftrap van een juridisch gevecht over de vraag of een aap over auteursrecht kon beschikken. De rechter oordeelde vorig jaar dat dat niet het geval was, waarna de dierenbeschermers in hoger beroep gingen.



Aan die zaak komt nu een einde. Slater en Peta zeggen in een gezamenlijke verklaring dat een kwart van de opbrengsten van de apenselfies wordt gedoneerd aan organisaties die zich met apenwelzijn bezighouden. Het is volgens Amerikaanse media onduidelijk om hoeveel geld het precies gaat.