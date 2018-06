Jurassic World: nieuwe stof voor nachtmerries

Jurassic World: Fallen Kingdom Regie J.A. Bayona

Met Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, James Cromwell

Te zien in Arena, City, Filmhallen, De Munt, Tuschinski

Het is een kwestie die Fallen Kingdom extra publiciteit kan opleveren, want de journalistieke ethiek van MSNBC en de BBC is in het geding. In de film vervullen ethiek en moraal slechts een bijrol.



Jeff Goldblum keer in een kort optreden terug als Dr. Ian Malcolm uit de eerste twee Jurassic Park-films. De expert in de chaostheorie wordt door een Amerikaanse commissie geraadpleegd met de vraag: moeten we de zeldzame dinosauriërs opnieuw laten uitsterven?



Malcolm kan er kort over zijn, want zijn weerzin tegen de genetische manipulatie en wederopstanding van uitgestorven dieren is bij herhaling terecht gebleken. Wie voor God speelt wordt daar altijd voor gestraft. Een catastrofale vulkaanuitbarsting is volgens ­Malcolm een gepaste manier om de gemaakte fouten te corrigeren: laat de natuur zijn beloop hebben.



Monsteractie

Het zijn mooie woorden, maar voor scenarioschrijvers Derek Connolly en Colin Trevorrow is de boodschap bijzaak. Het duo tekende eerder voor de blauwdruk van het door Trevorrow geregisseerde Jurassic World, waarin ze de Jurassic Park-formule op de schop namen om meer ­variatie in de monsteractie te brengen en een tweede filmtrilogie aan te zwengelen.



Bij Spielberg waren de velociraptors bloedlinke roofdieren, Trevorrow introduceerde een door Chris Pratt vertolkte raptor-dompteur die een innige band met roedelleidster Blue cultiveerde. Dat brengt hem er in het vervolg toe om aan een reddingsactie deel te nemen, waarbij hij met voormalig bedrijfsleidster Bryce Dallas Howard wordt herenigd.