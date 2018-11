Junita snoof een lijntje op waar Tygo nachten niet van zou slapen

Wat ze voelde bij gebruik van 'G' wist ze zelf eigenlijk ook niet

Sinds de meeste cafés zijn gesloten is er te weinig te doen voor de jongeren en dus gaan ze massaal aan de GHB. "Ruiken is gebruiken," zei Fred, die dagelijks een bezoekje bracht aan de verslaafde Junita. Die vond zichzelf 'geen XXL-junkie' meer, maar snoof vervolgens een lijntje speed op waar Tygo vijf nachten niet van zou slapen.



Wat ze voelde bij gebruik van 'G' wist ze zelf eigenlijk ook niet. "Dat is niet grappig," voegde ze er nog aan toe.



Haar high zag er ook minder grappig uit dan de roes van de drie studenten in dierenpakken die recreatief aan de GHB gingen. "Alsof ik in een B-film ben terechtgekomen," vond Tygo.



Hij ging ook nog langs bij ex-gebruiker Kevin. Die was nu drie maanden afgekickt, na drie jaar een liter GHB per week te hebben gebruikt. Hij kreeg er ontzettende keelpijn van. Lips dacht weer aan de gootsteenontstopper en vond dat niet vreemd.



