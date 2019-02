Juf Ank voegde meteen een nieuw begrip toe in De Luizenmoeder

De lat lag hoog voor het tweede seizoen van De Luizenmoeder na het kijkcijfersucces en de prijzenregen. Ook Lips ging - samen met vier miljoen andere kijkers - eens goed zitten voor de eerste aflevering. Dat was even wennen, want iedereen kwam - half februari - terug van zomervakantie.



Zo was Juf Ank wezen wandelen 'en dat doe je in je eentje' zei ze tegen directeur Anton, op een toon die verraadde dat het geen topvakantie was geweest. Groep 3 was groep 4 geworden, en daar had juf Ank een nieuw lied bij geschreven: "Dag, dag, dag, ouders van groep 4. Een hele fijne dag en boordevol plezier. We hoeven niet te zwaaien, dat deed je in groep 3, dus ouders nu omdraaien, dat noem ik empathie."