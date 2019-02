Jubileumshow Massive Attack ongebruikelijk, maar niet opwindend

Nostalgie doet het goed in de concertzaal. Zie de agenda's van vooral de grote popzalen: ze zijn voor een groot deel gevuld met concerten van groepen die hun hoogtijdagen al decennia geleden hadden. Een beproefd procedé daarbij is het integraal uitvoeren van een succesalbum uit het verleden.



Dat het twintig jaar geleden is dat het album 'Mezzanine' van Massive Attack verscheen, is voor de triphopgroep uit Bristol aanleiding voor een uitgebreide tournee. Robert del Naja, bijgenaamd 3D, die in feite de alleenheerser is in Massve Attack, pakt het wel anders aan.