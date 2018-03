Journalisten vaker bedreigd, maar 'bang' voor aangifte

Intensiteit

Telegraaf-journalist Van den Heuvel heeft all sinds de jaren '90' met bedreigingen te maken, maar ziet de ernst toenemen. "Het berust volgens mij op toeval dat er nog geen heel ernstige ongelukken zijn gebeurd. Het is de laatste jaren gewoon toegenomen. In aantal, maar ook in intensiteit."



NTR-journalist Danny Ghosen hekelt hoe de politie zaken afhandelt. "Mishandeling, bekogeld worden met stenen: het is normaal geworden. Als we de politie bellen, zeggen ze: 'ja, je lokt het zelf uit'. Ik mijd heel veel wijken, want ik weet dat ik met of zonder camera aangevallen zal worden. De politie moet het serieuzer gaan nemen."