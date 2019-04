Jort Kelder worstelt geforceerd met de vooruitgang

Als beroeps tv-kijker is Lips uiteraard in het bezit van een smart-tv. Handig voor als je eens iets moet terugkijken. En wat een aanwinst is Netflix! Toch is het aantal vervloekingen richting het toestel exponentieel gegroeid sinds de oude televisie is vervangen.



Nu het scherm is verbonden met internet is elke hapering van de wifi, installatie van een nieuwe app of update van een oud exemplaar weer een nieuwe aanslag op het geduld.



En dan die combinatie van twee afstandsbedieningen! Thuis is Lips de volgorde inmiddels wel machtig, maar zodra hij incheckt in andermans appartement blijkt simpelweg NPO 1 aanzetten een parcours vol hindernissen. "Vroeger zette je de tv gewoon aan met één knop en floepte meteen het half-zes-journaal met Harmen Siezen in beeld," foeterde hij laatst nog.