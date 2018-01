Joost Baars laatste winnaar VSB Poëzieprijs

Joost Baars (42) kreeg de 24e VSB Poëzieprijs donderdagavond uitgereikt door juryvoorzitter Maaike Meijer in Diligentia in Den Haag.



Hiermee is Baars, die naast dichter ook boekhandelaar is, de laatste winnaar van de grootste Nederlandse prijs voor poëzie in deze vorm. De jury roemt zijn debuutbundel 'Binnenplaats' vanwege het hallucinante en mystieke karakter ervan. Aan de prijs is een geldbedrag van 25.000 euro verbonden.



Baars versloeg dichters Charlotte van den Broeck, Marije Langelaar, Tonnus Oosterhof en Mieke van Zonneveld, die eveneens genomineerd waren.



Donderdag werd bekend dat Bas Kwakman, directeur van Poetry International, het grote Rotterdamse poëziefestival, het voortbestaan van een Nederlandse prijs voor poëzie wil garanderen. Omdat het VSB Fonds haar donatiebeleid heeft aangepast, zou de VSB Poëzieprijs dit jaar voor het laatst uitgereikt worden.



Het Elise Mathildefonds en het Van Beuningen/Peterich-fonds springen in het gat en garanderen de komende jaren de financiering van een nieuwe poëzieprijs, die als werktitel de Grote Poëzieprijs heeft gekregen.



