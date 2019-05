Joodse klanken uit Westertoren: 'Mineur klinkt goed op beiaard'

Als pianostudent kreeg Mathieu Daniël Polak van Jaap Zwart, zijn muziektheoriedocent op de beiaardschool in Amersfoort, de vraag 'of hij zin had eens mee te gaan naar de toren'. De toren - daar stond het carillon. Het was een lange klim. "Die beklimming was meteen al een avontuur, want ik realiseerde me dat ik ergens zou belanden waar een ander nooit komt," zegt Polak.



Wat hij daar hoorde en zag sprak meteen tot zijn verbeelding. En zo werd de eerste impuls gegeven aan wat nu, naast componeren en lesgeven, een belangrijke rol in zijn leven speelt.