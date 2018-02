Jonge Lucebert dweepte met nazisme

Dat onthult Wim Hazeu in een biografie die donderdag verschijnt en zondag wordt gepresenteerd in het Stedelijk Museum.



Lucebert (pseudoniem van Lubertus Jacobus Swaanswijk, 1924-1994), die altijd staande hield dat hij tijdens de oorlog gedwongen was tewerkgesteld in nazi-Duitsland, blijkt zich op 4 juni 1943 vrijwillig te hebben gemeld bij de Arbeitseinzats en ging tot mei 1944 aan de slag bij een springstoffabriek in Apollensdorf aan de Elbe.



De 19-jarige Swaanswijk schreef daarvandaan brieven aan zijn toenmalige vriendin Tiny Koppijn, waaruit blijkt dat hij in de ban was geraakt van het nazisme.



'Sjacherige zwetsaard'

Zijn eerste brief uit Duitsland aan Tiny ondertekende hij al met 'Sieg Heil und Heil Hitler'. In de loop van de correspondentie geeft hij aan ge­kozen te hebben voor het 'superieure Germaanse ras' en noemt hij Aldolf Hitler 'onze Führer.'